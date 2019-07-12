Şöhret nedir ve nasıl ünlü olunur?

Şöhret dünyasına birkeşif çıkarması niteliğindeki kitap,küresel toplumda şöhret olmanın tekniklerini,araçlarını ve teknolojisini tümdetaylarıyla açıklarken gerçek,mutlu ve kalıcışöhretin formülünü veriyor!

Yazar: Bu kitabı okuyorsan hayat sahnesinde önemli bir role sahip olmak istiyorsun demektir. Bugüne kadar bu gerçekleşmemiş olabilir ama bu kitap sayesinde mümkündür. Sadece pür dikkatle oku ve "Şöhret nedir?" anla.

Kitapta verilen şöhret formülünü kullanarak herkes hayat sahnesinde ön plana çıkabilir, tanınabilir ve sıradışı kişisel başarıya erişebilir. Yeter ki insan kendini adamaktan ve fedakâr olmaktan çekinmesin. Bu konuda tek engel bencilliktir.

İyi haber şu ki, bu kitaptaki bilgeliği kullanarak istediğiniz alanda hayal edilemez başarı ve şöhrete erişebilirsiniz. Ama önce şöhret kavramını anlamak gerekir. Şöhret küresel toplumdaki en kuvvetli güçtür................

"…Servet ve güzellikleri için övülen kişiler, "sahte şöhret" içinde yaşar ve yaşlılıkta yalnız kalırlar. Oysaki ego tatmini için değil, toplumun yararı için çabalarken istemeden şöhret olan insan gerçekten takdire layıktır…"

"…Gerçek şu ki, herkeste gizli bir şöhret olma isteği vardır. Çünkü herkes sevilmek ister ve en çok sevilen kişiler de şöhret olanlardır. Ancak insanlar en çok sevilenlerin aynı zamanda en çok nefret edilenler olduğunu göremezler…"

"…Şöhret için hiçbir çabası ve şöhret gibi hiçbir hedefi olmayan güneşin şan şöhreti bütün dünyaya yayılmıştır. Tıpkı bunun gibi şöhreti hedeflemeyen, şöhret peşinde koşturmayan, onun için gerilmeyen ve strese girmeyen insan da şöhret gelince sağlıklı ve mutlu olacaktır. Sizleri şaşırtacak müjdeli haber şu ki, varoluş hedefsiz bir olgudur.."

Kaynak: Bültenler