SOHO Teleskobu, 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti
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SOHO Teleskobu, 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA), Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) Teleskobu, 4 bininci kez bir kuyruklu yıldızı kayda aldı.

SOHO Teleskobu, 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti
18.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:23

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA), Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) Teleskobu, 4 bininci kez bir kuyruklu yıldızı kayda aldı.

NASA'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'da teleskobun halka açık kayıtlarını inceleyen bir gönüllü tarafından tespit edilen kuyruklu yıldızın, teleskobun 25 yılda yaptığı 4 bininci kuyruklu yıldız keşfi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

"SOHO-4000" adı verilen kuyruklu yıldızın, Güneş'e çok yaklaşan yörüngelerle karakterize edilen Kreutz kuyruklu yıldız ailesinde yer aldığı kaydedildi.

Kreutz kuyruklu yıldızlarının parçalanmış bir uydudan kalan parçalar olduğu tahmin ediliyor.

Günberi konumunda Güneş'e çok yaklaşan parçalar yanarak yok olurken, kuyruklu yıldız görünümü alıyor.

SOHO Teleskobunun Güneş'e odaklı görüntüleme enstrümanları, bu türden kuyruklu yıldızların geçişlerini sıkça kayda alıyor.

NASA ile ESA'nın ortak projesi SOHO Teleskobu, 1995'te uzaya fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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