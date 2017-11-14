Sohbet Ettiği Adamı Bıçaklayan Kocasıyla Birlikte Yargılanan Kadına 5 Yıl Hapis Cezası

ADANA'da parkta tanışıp sohbet ettiği adamı bıçaklayan kocasıyla birlikte yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan firari 27 yaşındaki Suphiye B., yakalandı. İddiaya göre, Suphiye B., 12 Nisan 2009'da merkez Seyhan İlçesi'nde çocuğunu getirdiği parkta Zafer Y., ile tanışıp sohbet etmeye başladı. Eşi Suphiye'nin başka bir adamla konuştuğunu gören Yılmaz B., genç kadını kolundan tutarak eve götürmek istedi. Bu sırada Zafer Y., ile aralarında kavga çıktı.



Bunun üzerine Zafer Y., Yılmaz B.'yi bacağından bıçakladı. Yaralanan Yılmaz B., ve arkadaşı Sabit B. de Zafer Y.'yi bıçakla ağır yaraladı. Yakalanan Yılmaz B. ve Sabit B., tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün davada Sabit B. ve Yılmaz B., 8'er yıl 9'ar ay hapis, Suphiye B.'ye ise 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Zafer Y. ise beraat etti. Sabit B. ile Yılmaz B. tutuklanırken genç kadın kayıplara karıştı. İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Suphiye B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir arkadaşının evinde bulunan genç kadın gözaltına alındı. Suphiye B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - Adana