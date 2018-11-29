Soğuyan Havalar Mağara Kafelere İlgiyi Arttırdı

Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk havalar kentteki tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan kafeye ilgiyi arttırdı. Kafenin müşterileri tarihi ve sıcak ortamda hem vakit geçirmenin hem de sıcak çay ve kahvelerini yudumlama imkanı buluyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te çetin kış kendisini hissettirmeye başlaması ile birlikte kentte doğal klima özelliği taşıyan mağara kafeler ilgi görüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak kalabilen mağara kafeler klima yada ısıtıcı kullanmadan iç ortamdaki sıcaklık değeri istenilen seviyelerde oluyor. Kafe işletmecilerinden Zeki Tutak, mağarayı ilk aldıklarında içinin enkazla dolu olduğunu hatırlatarak, kafeye dönüştürerek hem tarihi mağarayı ziyarete kazandırdıklarını hem de müşterilerine farklı bir ortam yaşattıklarını kaydetti. Kış mevsiminde ilginin daha fazla olduğunu da belirten işletmeci Tutak, "Burası tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan Mağara Kafe. Biz burayı ilk aldığımızda enkazla doluydu burası. Yaklaşık 10 kamyon enkazı buradan çıkardıktan sonra kafeye çevirdik. Doğal klima özelliği taşıyan bu mağara yazın serin, kışın da sıcak kalabiliyor. Şuan mesela Aralık ayına girmek üzereyiz. Dışarıda soğuk ve yağmurlu bir hava var ama burada hiçbir ısıtma işlemine gerek kalmadan artı 10-15 derece sıcaklığa sahip burası. O yüzden doğallık arayan tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP