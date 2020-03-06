Söğütte pazarcı esnafı 2 haftadır tezgah açmıyor

06.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:30

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kapalı pazar yerlerinin ihalesinde belediye tarafından yüksek fiyatlar talep edilmesi, pazarın 2 haftadır boş kalmasına sebep oldu.



Her hafta perşembe günü Söğütte kurulan semt pazarına 2 haftadır pazarcı esnafı tezgah açmazken, bu olayın sebebi belediyenin parsel başına yüksek fiyatlardan ihaleye çıkması oldu. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık, 1 ay önce kapalı pazar alanı Söğüt Belediyesinin bir ihale yaptığı söyleyerek, "Bu ihale sonrası 4 yıl 9 aylık süre için pazarcılardan parsel başına 22-23 bin istendi. Bu yüksek fiyatlardan dolayı çoğu esnaf yer alamadı. Bilecik'te 10 yıllığına parseli 12-13 binlere verilirken, 18 bin nüfuslu ilçede bu fiyatların verilmesi bizleri şaşırttı. Tabi yerlere talep olmayınca bir daha ihale yapılacak. Bu ihalede Söğüt Belediyesi pazarcı esnafını düşünmesi lazım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA