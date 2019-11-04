Söğütspor son şampiyonu evinde mağlup etti

04.11.2019 12:24

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, ligin son şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor'u kendi evinde mağlup etti.



Bilecik 1. Amatör Lig 7'inci hafta müsabakasında ligin yenilgisiz iki takımdan biri olan 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt deplasmanında 1-0 yenildi. Maça taraftar desteği ile iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 36'ıncı dakikasında golcüsü Ayhan Kartal ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Söğütspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da deplasmna ekibi 1308 Osmaneli Belediyespor beraberlik için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen bunu skora yansıtamayınca maçı Söğütspor 1-0 kazandı. Söğütspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, ilk yenilgisi alan 1308 Osmaneli Belediyespor 18 puanda kaldı. Maç ssonunda Söğütsporlu futbolcular ve taraftarları büyük sevinç yaşarken, 1308 Osmaneli Belediyespor cephesinde hüzün vardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA