Soğutma çalışmaları sürüyor
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Soğutma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Soğutma çalışmaları sürüyor -Zaman zaman yaşanan alevlenmelere müdahale ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

-Zaman zaman yaşanan alevlenmelere müdahale ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgede zaman zaman meydana gelen alevlenmelere ekipler müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Umurça Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etti. Helikopterle de havadan söndürme çalışması yapıldı.

Yangında TOMA'lar da kullanıldı

Çevre illerden getirilen Emniyet Müdürlüğüne ait 3 TOMA ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birimleri, söndürme çalışmasına katıldı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yangın bölgesindeki çalışmalara vatandaşlar da yoğun şekilde destek verdi. İnşaat firmalarının beton mikserleri ve pompaları da söndürme çalışmalarında kullanıldı. Çalışmalara ayrıca AFAD, UMKE, Muğla 911 ve AKUT ekipleri de destek verdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları, denizden su sıkarak söndürme çalışması yaptı.

Otel ve evler tahliye edildi

Alevlerin ikametlere yaklaşması üzerine bölgedeki evler tedbir amacıyla tahliye edildi. İçmeler mevkisine doğru ilerleyen alevler, bölgedeki otel ve işyerlerine yaklaştı. Bunun üzerine otel de tedbir için tahliye edildi.

Yeniden alevlenmeler oldu

Kontrol altına alınan yangında geniş bir alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde zaman zaman meydana gelen alevlenmelere arazözler ve TOMA'larla müdahale ediliyor.

Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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