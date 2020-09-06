Soğutma çalışmaları süren yangında bazı noktalar alevlendi (2)
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Soğutma çalışmaları süren yangında bazı noktalar alevlendi (2)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam eden yangında bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.

06.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.09.2020 19:01

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam eden yangında bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.

Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 3 hava aracı, çok sayıda arazöz, su tankı, dozer ve çevre illerden takviye ekipler gönderildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle Antakya'ya bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarında alevler yeniden yükseldi.

Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Soğutma çalışmaları süren yangında bazı noktalar alevlendi (2)

Kaynak: AA

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