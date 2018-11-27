Söğütlüdere Göl Restoran Yeniden Hizmete Açılıyor
Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Göl Restoran yeniden hizmete açılıyor.
Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Göl Restoran yeniden hizmete açılıyor.
Kilis Belediyesi Söğülüdere mesire alanında 11 Mayıs 2018 günü yaşanan Sel felaketi nedeniyle hasar gören mesire alanındaki genel bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Kamelyalarıyla, oyun gruplarıyla, piknik ve mangal yerleriyle yenilenen Söğütlü dere mesire alanı içerisinde bulunan Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Göl Restoran 2 Aralık 2018 Pazar günü 08.00-12.00 saatleri arasında uygun fiyatlarla, zengin kahvaltı menüsü vatandaşa yeniden hizmet vereceği bildirildi. - KİLİS