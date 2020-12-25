Söğütlü halk pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Söğütlü halk pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı

25.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:38
Söğütlü halk pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı

Söğütlü halk pazarında zabıta ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Söğütlü halk pazarında zabıta ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ekipler, pazar yerinde maske, sosyal mesafe, temizlik ve ürün etiketleri doğrultusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimlere kaılan Söğütlü Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İsmet Yıldız, esnafla sohbet etti ve fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Oktay Kaynarca Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ryan Babel Okan Buruk Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söğütlü halk pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:40:56. #1.15#
title