Söğütlü halk pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı

Söğütlü halk pazarında zabıta ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ekipler, pazar yerinde maske, sosyal mesafe, temizlik ve ürün etiketleri doğrultusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimlere kaılan Söğütlü Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İsmet Yıldız, esnafla sohbet etti ve fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu