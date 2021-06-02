Söğütlü Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarından AA Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Söğütlü İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Akkuş ve el sanatları eğitmenleri, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Söğütlü İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Akkuş ve el sanatları eğitmenleri, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret eden Akkuş ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Akkuş, kendilerine verilen destekten ötürü Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.
Velioğlu da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu