Söğütlü gençleri ağırladı
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Söğütlü gençleri ağırladı

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve yönetimi, hafta sonu üniversite sınavına giren gençleri kahvaltıda ağırladı.

Söğütlü gençleri ağırladı
29.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:46

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve yönetimi, hafta sonu üniversite sınavına giren gençleri kahvaltıda ağırladı. Gençlere moral vermek için yapılan organizasyona çok sayıda Mudanyalı genç katıldı.

Mudanya AK Parti İlçe Başkanlığı, üniversite imtihanında ter döken gençleri, düzenlediği kahvaltı programında ağırladı. Salgın sebebiyle stresli bir süreçten geçerek sınava giren gençlere moral olması için düzenlenen organizasyonda, gençler hem kahvaltı yaptı, hem de güzel bir gün geçirdi. İlçe Başkanı İnci Söğütlü, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı olarak sınava giren gençlerimizle moral kahvaltısında buluştuk. Hem sohbet ettik, hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. Onlarla vakit geçirmek, gözlerindeki ışığa ve yüreklerindeki heyecana şahit olmak bizleri gururlandırdı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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