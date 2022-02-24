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Söğütlü'deki Kumköprü Mahallesi'nde çevre düzenlemesi başlatılacak

AA, Erol Ulu - Güncel
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Söğütlü'deki Kumköprü Mahallesi'nde çevre düzenlemesi başlatılacak

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kumköprü Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapılacağını bildirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kumköprü Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapılacağını bildirdi.

Mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Özten, bölge halkının altyapı, parke taşı döşenmesi, ana cadde ve mahallenin etrafına güvenlik duvarı yapılmasına yönelik taleplerinin yerine getirileceğini söyledi.

Özten, bu kapsamda güvenlik duvarı ve parke taşı düzenlenmesi için hazırlanan projeyi başlatacaklarını belirterek, amaçlarının vatandaşları yazın tozdan kışın ise çamurlardan kurtarmak olduğunu kaydetti.

Ziyarette Özten'e, Başkan Yardımcısı Adem Fidan da eşlik etti.

AA / Erol Ulu - Güncel

Koray Oktay Özten, Güncel, Haberler

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