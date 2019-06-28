Söğütlü'de öğretmenler tarihi kalede buluştu

Söğütlü'deki okullarda bulunan öğretmenler, seminer sonrası Söğütlü Kalesi'nde bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Esen Gül Korkmaz Çiçekli, tüm öğretmenlerin ilçe halkını ve kültürlerini daha iyi tanımalarını yakından görmelerini sağlamak için çeşitli geziler düzenlendiğini söyledi.

Öğretmenlerin tarihi yerlerin yanı sıra organize sanayi bölgesindeki fabrikaları da gezip görmeleri için program yapmaya gayret gösterdiklerini aktaran Çiçekli, "Bu gezilerde yeni gelen öğretmenlerimizin arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşmalarını sağlıyoruz. Söğütlü kalemizde buluşmaya özen gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ise 20 yılı aşkın süre çeşitli okul idareciliği görevlerinde bulunduğunu belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımızın yapacakları sosyal ve kültürel anlamda çalışmalara her zaman imkanlarımız dahilinde destek vermeye çalışacağım." ifadesini kullandı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA