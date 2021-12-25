Söğütlü'de marketlerde etiket denetimleri sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söğütlü'de marketlerde etiket denetimleri sürüyor

Söğütlü'de marketlerde etiket denetimleri sürüyor
AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde etiket ve kasa fişi denetimlerine devam ediyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde etiket ve kasa fişi denetimlerine devam ediyor.

Söğütlü Belediyesi zabıta memuru Ceyhun Bölükbaş, gazetecilere, belediye başkanının talimatları doğrultusunda ilçede bulunan marketleri ve görev denetim alanına giren iş yerlerine giderek raflarda ürünlerin etiketlerini tek tek kayda aldıklarını söyledi.

Bölükbaş, kasa çıkışındaki fişleri de kontrol ettiklerini belirterek, "Eksiklik gördüklerimizle ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz." dedi.

Ceyhun Bölükbaş, denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Söğütlü'de marketlerde etiket denetimleri sürüyor

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title