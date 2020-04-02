Söğütlü'de koronavirüs önlemleri Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde uygulanan tedbirleri denetledi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde uygulanan tedbirleri denetledi.

Özten, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İsmet Yıldız ile Söğütlü halk pazarında sosyal mesafe, pazar giriş çıkışları, pazarcı esnafının eldiven ve maske takması ile diğer tedbirleri inceledi.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Özten, Kovid-19 önlemleri kapsamında, ilçede esnafı ve vatandaşları hijyen konusunda uyardıklarını söyledi.

Özten, vatandaşların eksik kalan temizlik malzemelerini belediye olarak tamamladıklarını ve bu süreci sorunsuz atlatabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA