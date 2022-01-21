Söğütlü'de karne heyecanı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Akçakamış Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mustafa Bölükbaşı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Karne günlerinin öğrenci ve velilerin en mutlu günlerinden olduğunu belirten Kaymakam Gün, eğitime desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Özten de öğrencilere karne dağıttığı Akcakamış Ortaokulu'nda iki yıl öğretmenlik yaptığını söyledi.

Bugünkü eğitim sisteminde öğrencilere verilen imkanların çok daha fazla olduğunu vurgulayan Özten, "Sayın Kaymakamımız ile birlik ve beraberlik içinde çocuklarımızı geleceğe en güzel bir şekilde hazırlamak için çabalayacağız. Belediyemizin kapıları tüm eğitimcilere her zaman açıktır. Yapacakları sosyal ve kültürel etkinliklerde yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.