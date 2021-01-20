Söğütlü'de ıslah edilen kanal sayesinde su baskınları önlenecek

Söğütlü'nün Akçakamış Mahallesi'nden geçen su kanalının temizlenmesinin ardından şiddetli yağışlarda su baskınlarının yaşanması ve tarlalardaki ekinlerin zarar görmesi önlenecek.

Mahallede, şiddetli yağmur ve yoğun kar yağışıyla konut alanları ve arazilerin su altında kalması nedeniyle zarar gören bölge halkı, bölgeden geçen kanalın ıslah edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yardımcısı Adem Fidan'la kanalın açılışını gerçekleştirip incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, mahallenin coğrafi yapısının düz olması ve kanalın dikkatsiz kullanımı nedeniyle tıkandığını ve taşkınların yaşandığını anlattı.

Devlet Su İşleri Sakarya Bölge Müdürlüğünün destekleriyle kanalı temizleyip akar hale getirdiklerini ve çevresinde bulunan bahçeleri de sulama imkanına kavuşturduklarını aktaran Özten, vatandaşların her yıl yaşanabilecek su baskını korkusundan da kurtulmuş olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu