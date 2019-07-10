Söğütlü'de futbol turnuvası düzenlendi

Söğütlü Belediyesi tarafından 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tarım, Hayvancılık, Süt ve Kültür Festivali öncesi mahalleler arasında Birlik Beraberlik Futbol Turnuvası düzenlendi.

Söğütlü festival sahasında düzenlenen turnuvada, Camii Ceditspor Şampiyon olurken, Fındıklıspor ikinci, Beşdeğirmen üçüncü, Türkbeylikışlaspor dördüncü oldu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, ilçenin kuruluşundan bugüne kadar büyüklerin kendilerine bıraktığı en güzel mirasın birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik kültürü olduğunu belirterek, "Bizler de bugün onların torunları olarak bu güzellikleri yaşıyoruz ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Düzenlediğimiz futbol turnuvasında kazanan Camii Ceditspor değil ilçemizdeki birlik ve beraberliktir. Turnuvamıza katılan tüm katılımcı arkadaşlarımıza, yöneticilerine ve cefakar seyircilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA