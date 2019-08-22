Söğütlü'de değerlendirme toplantısı yapıldı

22.08.2019 12:34

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık salonunda gerçekleşen toplantıya, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt, İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe ve muhtarlar katıldı.

Çiçekli, yaptığı konuşmada, eski nüfus cüzdanlarının yenilenme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bazı vatandaşlarımızın, 'Daha çok zaman var.' diyerek değişim yapmadıklarını görüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı uyaralım. Yeni kimlikleri kullanmaları için teşvik edilsin. Eski nüfus cüzdanlarında sorunların çıkmasını hep birlikte önleyelim." şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Çiçekli, destek için her zaman hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Özten de yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA