Söğütlü'de aşılanma çağrıları karşılık buluyor - Haberler
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Söğütlü'de aşılanma çağrıları karşılık buluyor

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü'de aşılanma çağrıları karşılık buluyor

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ün mahalle ziyaretlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için aşılanma çağrısı doğrultusunda vatandaşlar sağlık merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ün mahalle ziyaretlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için aşılanma çağrısı doğrultusunda vatandaşlar sağlık merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Gün'ün ev ve kahvehanelerde yaptığı bilgilendirme çalışmalarının ardından ilçede aşı yaptıranların sayısında artış yaşandı.

Kaymakam Gün, Soğucak, Yeniköy, Hasanfakı, Mağara, Karateke mahallerindeki ziyaretlerinin ardından Yeniköy Mahallesi'nde de vatandaşlara sağlık merkezine aşı olmaya geldikleri için teşekkür etti.

Aşı ekipleriyle evlerinden çıkamayan yaşlıların ve hastaların aşılanmalarına yardımcı olduklarını aktaran Gün, ilçe halkının bu konudaki duyarlılığının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

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AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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