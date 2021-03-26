Söğütlü çiftçilere su eğitimi
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Söğütlü çiftçilere su eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söğütlü çiftçilere su eğitimi

Bilecik'te Dünya Su Günü Haftası nedeniyle Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su eğitimi verildi.

Bilecik'te Dünya Su Günü Haftası nedeniyle Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su eğitimi verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray ve Savcıbey köylerindeki çiftçilere Söğüt İlçe Tarım Müdürlüğü ve Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde su eğitimi verildi. Savcıbey köy konağında suyu etkin ve verimli kullanılması amacı ile "Basınçlı Sulama Sistemleri" eğitimi verilirken, bu çalışmaların diğer köylerde de verileceği söylendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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