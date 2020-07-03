Söğütlü Belediyesinde komisyonlarda görev değişimi Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Belediyesi Meclisi komisyon üyelerinde görev değişimi yapıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Belediyesi Meclisi komisyon üyelerinde görev değişimi yapıldı.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten başkanlığında toplanan Mecliste yapılan oylamada, Plan Bütçe Komisyon üyeliklerine Recep Karasu, Orkun Özdemir, Necmettin Alper; encümen üyeliklerine Özkan Dönmez ve Şinasi Çiftçi; İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeliklerine Çiğdem Başkan, Ercan Karaca ve Adem Fidan seçildi.

Özten, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, değişikliklerin hayırlı olmasını temenni ederek, tek hedeflerinin yerel seçimlerde halka verdikleri hizmet sözlerini yerine getirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA