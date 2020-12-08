Söğütlü Belediyesince siyah buğday ekimi yapıldı
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Söğütlü Belediyesince siyah buğday ekimi yapıldı

08.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:10
Söğütlü Belediyesince siyah buğday ekimi yapıldı

Söğütlü Belediyesi tarafından ilçede tarım üreticilerine örnek olmak adına siyah buğday ekimi yapıldı.

Söğütlü Belediyesi tarafından ilçede tarım üreticilerine örnek olmak adına siyah buğday ekimi yapıldı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine, ilçedeki tarım üreticilerinin de görüşlerini alarak il dışından getirdikleri "siyez" buğday tohumu üretimine teşvik etmek adına 4 dönümlük bir araziye ekim yaptıklarını söyledi.

Özten, bu yıl ekilen siyah buğdaydan alacakları ürünleri gelecek sezon üreticilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını, çiftçilerin ürettikleri ürünlerin de yarısını belediyenin özel depolarında ata tohumu olarak saklayacaklarını dile getirdi.

İlçenin topraklarının verimli olduğunu belirten Özten, "Gıda ve ziraat mühendislerimiz siyah buğdayın insan sağlığına önemli faydaları olduğunu söylüyorlar. Topraklarımız verimli ve sulama sıkıntısı da yok. Belediye olarak her zaman tarım üreticilerimizin yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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