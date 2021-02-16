Söğütlü Belediyesi ve SGK arasında protokol imzalandı

Söğütlü Belediyesi ile Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) arasında belediye prim borçları için protokol imzalandı.

Söğütlü Belediyesi ile Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) arasında belediye prim borçları için protokol imzalandı.

Belediyenin prim borçlarının ödenmesi için hazırlanan protokol kapsamında ilçede meslek yüksekokulunun yeni hizmet binası SGK'ya devredildi.

İlçe Tapu Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş hazır bulundu.

Törende konuşan Başkan Özten, bugün itibarıyla SGK'ya olan prim borçlarını kapattıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte primleri zamanında ödeyeceklerini aktaran Özten, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çavuş da Söğütlü Belediyesinin prim borçlarına karşılık devralınan 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 6 bin metrekarelik alanı ekonomiye kazandıracaklarını belirtti.

Alanın birçok sektör için kullanışlı olduğuna değinen Çavuş, yeni yılda borçlarını sıfırlayan belediyeye teşekkürlerini dile getirerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu