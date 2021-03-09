Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, son yolculuğuna uğurlandı

09.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:14
Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç'un cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç'un cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gümüşhane'nin Kelkit İlçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Koç'un cenazesi memleketi Gümüşhane'ye getirildi.

Koç'un cenazesi beldede kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyesi Akın Üstün, MHP MYK Üyesi Musa Küçük, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Murat Balcı Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ali Şansalan Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:16:46. #1.14#
title