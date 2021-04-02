Söğütlü Belediye Başkanı Özten siyasi parti temsilcilerinin sorularını yanıtladı
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten siyasi parti temsilcilerinin sorularını yanıtladı

Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediye Başkanı Özten siyasi parti temsilcilerinin sorularını yanıtladı

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, gündeme ve çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı.

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Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, gündeme ve çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı.

Meclis toplantı salonundaki oturumda, AK Parti, MHP ve CHP temsilcileri belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Özten, görevde bulundukları 2 yıl içerisinde halkın da görüşleri alınarak 15 metre genişliğinde iki cadde açtıklarını belirterek, ilçede 24 saat hizmet verecek Toplum Sağlık Merkezinin altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Gençler için 1000 kişilik kapalı spor salonu inşaatının da hızla yükseldiğini aktaran Özten, ilçe esnafının bir arada olması için sanayi sitesinin kurulması için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Özten, fen işleri garajındaki iş makinelerinin yüzde 80'ini değiştirerek çalışmalara katkı sağladıklarını söyleyerek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Daha sonra soruları cevaplayan Özten'e teşekkür eden katılımcılar, hizmetler konusunda desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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