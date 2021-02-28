Söğütlü Belediye Başkanı Özten, projelerini anlattı
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten, projelerini anlattı

28.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:38
Söğütlü Belediye Başkanı Özten, projelerini anlattı

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özten, odaların üyeleri, muhtarlar derneği ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle belediye meclis salonunda düzenlediği toplantıda, göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarından da bahsederek görüş alışverişinde bulunan Özten, ilçenin daha da gelişmesi için doğu ve batısından yeni yolların açıldığını anlattı.

Özten, Fen İşleri'nde kullanılan iş makinelerini yenilediklerini ve tüm spor branşlarının yapılabileceği 1000 kişilik spor salonunun temelinin atıldığını anımsatarak, ilçede 24 saat hizmet verebilecek aile hekimlerinin bir arada olduğu, röntgen ve diğer tahlillerin yapılacağı Toplum Sağlık Merkezi inşasının sürdüğünü aktardı.

Yeni projeler kapsamında, esnafın daha toplu halde bir arada olmaları için yeni sanayinin yapılması için kurulacak derneği belediye olarak teknik yönden destekleyeceklerine değinen Özten, "Halk otobüsleri merkezden alınıp OSB içindeki itfaiyenin yanında taşınacaktır. Vatandaşlarımız Adapazarı'ndan kalktığı zaman OSB'ye kadar gidecekler. OSB kavşağında, yollarda beklemeyecekler ve mahallerimizden gece 11.00'e kadar otobüsler ilçe merkezine yolcu götürüp getireceklerdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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