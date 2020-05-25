Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den bayram ziyareti Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akkaş ve Söğütlü Belediyesi Meclis üyesi Özkan Dönmez ile 65 yaş üstü vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret eden Özten, hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.

Özen, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek gönüllerini aldıklarını belirterek, "Bugünden sonra da bir telefon kadar yakınız, ekip arkadaşlarımız her zaman vatandaşlarımızın emrindedir. Halkımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA