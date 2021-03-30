Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Özten, ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Ziyarette, Söğütlü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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