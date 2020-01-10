Söğütlü Atletizm Stadındaki yangına inceleme
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Söğütlü Atletizm Stadındaki yangına inceleme

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

10.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:58
Söğütlü Atletizm Stadındaki yangına inceleme

Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Stadı yanındaki LPG tankında çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Dün akşam 21.00 sıralarında Söğütlü mahallesindeki olimpik ölçülerdeki Atletizm Stadı'na ait LPG tankında çıkan yangın, itfaiyenin yanı sıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı görevlilerin çalışması ile kısa sürede söndürülmüştü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme başlatılırken, LPG Tankının yenileceği açıklandı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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