"Söğüt'ten Türkmen Kardeşlerimize Yardım Kampanyası"
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"Söğüt'ten Türkmen Kardeşlerimize Yardım Kampanyası"

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
'Söğüt'ten Türkmen Kardeşlerimize Yardım Kampanyası'

Söğüt İlçe Belediyesi tarafından başlatılan "Söğüt'ten Türkmen Kardeşlerimize Yardım" adlı kampanyası kapsamında hazırlanan yardımlar gönderildi.

Söğüt İlçe Belediyesi tarafından başlatılan "Söğüt'ten Türkmen Kardeşlerimize Yardım" adlı kampanyası kapsamında hazırlanan yardımlar gönderildi.

Kampanya kapsamında toplanan 1071 koli erzak, oyuncak, çocuk kıyafetleri, battaniye ve yorgan, ihtiyaç sahibi Türkmen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Ertuğrul Gazi Türbesi önünde yapılan dua ile yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Çok güzel bir kampanya gerçekleştirdik. Emeği geçen yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok hayırlı bir işe vesile olduğumuzu düşünüyorum. Tırımız bugün yola çıkıyor. İnşallah ben de yarın sabah yola çıkacağım. Halkımızın emaneti olan bu yardımlarımızı bizzat ellerimle ihtiyaç sahibi Türkmen kardeşlerimize ulaştıracağım. Allah yapılan yardımlarımız kabul etsin. Yolumuz açık olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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