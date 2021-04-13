SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye ait Söğüt maden sahasındaki 3,5 milyon onsluk altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası ile iş birliği- kredi sözleşmesi imzalandı.

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye ait Söğüt maden sahasındaki 3,5 milyon onsluk altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası ile iş birliği- kredi sözleşmesi imzalandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Söğüt projesinin hayata geçmesiyle mevcut altın üretimi en az yüzde 15 oranında artırılmış olacak" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise "Projenin banka-reel sektör iş birliğine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında bulunan 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın kaynağını ülke ekonomisine yerli imkanlarla kazandıracak. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katılımıyla Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği-kredi sözleşmesi imzalandı.

'ALTIN ÜRETİMİ EN AZ YÜZDE 15 ARTACAK'

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri açısından ciddi değeri ortaya koyduğuna değinerek, "Ülkemizin 2020 yılı altın ithalatının 288 ton ve üretiminin ise 42 ton olduğu düşünüldüğünde, Söğüt projesinin hayata geçmesiyle mevcut altın üretimi en az yüzde 15 oranında artırılmış olacak. Maden kaynağımız Türkiye'de ve dünyada dikkate değer altın tenörüne sahip. Tespit edilen cevher yatağının hızlı bir şekilde üretime alınması amacıyla 2021 yılı Şubat ayı içinde ÇED süreci başlatıldı. Diğer süreçler devam ediyor. Proje sahasında 'Akbaştepe' ve 'Korudanlık' olarak adlandırılmış iki cevher damarı bulunmakta olup, madenin işletmesinin yüzde 95'lik kısmı yeraltı üretim yönetimi ile yapılacak. Sahada yapılması planlanan cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor" dedi.

'800 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'

Fahrettin Poyraz, sahada yapılması planlanan yatırımın büyüklüğünün yaklaşık 450 milyon dolar olarak öngörüldüğünü belirterek, "Madenin işletmesini Gübretaş Maden Yatırımları şirketimiz ile yapacağız. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin gücü, Tarım Kredi'nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarma kararını verdik. Yatırım tamamlanıp tam kapasite üretime geçildiğinde yaklaşık 800 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. İmzaladığımız kredi sözleşmesi ve iş birliğiyle Ziraat Bankası'ndan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin proje finansman safhasından önceki hazırlık dönemine ilişkin kredi sağlanmış olacak. Yapacağımız maden yatırımımız en son teknoloji ile kurulacak olup, ülkemiz ve uluslararası standartlarda çevreye ve insana duyarlı bir işletme olarak faaliyetine devam edecek. Bu finansman ile projeye ait mühendislik ve inşaat çalışmalarına başlayacağız. 2 yıl içinde buradaki madenimizde üretime başlayarak Türk ekonomisine kazandıracağız" diye konuştu.

ÇAKAR: BU TÜR PROJELERDE YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise Ziraat Bankası'nın ihracat odaklı ve cari dengeye olumlu katkı sağlayacak projelerde selektif bir kredi politikası uyguladığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yakın zamanda açıkladığı ekonomik reformlarda sözünü ettiği gibi üretimle istikrarlı bir şekilde bağımsızlığımızı geleceğe taşıyacak bu tür projelerde yer almayı sürdüreceğiz. Altın ithalatının zaman zaman yüksek seyredip, cari dengeye olumsuz etkiler yapmakta olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri projeler cari dengenin sağlıklı kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu projenin banka-reel sektör iş birliğine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hazırlık safhasına ilişkin olarak kullandıracağımız bu kredinin yanı sıra, proje finansman safhasında da yer almayı planlamaktayız. Bu iş birliğinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından iş birliği-kredi sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı