Söğüt'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Balaban Mahallesi Saraç Sokağı'nda Mehmet Köfön'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA