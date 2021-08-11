Söğüt'te toplu sünnet töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söğüt'te toplu sünnet töreni düzenlendi

Söğüt'te toplu sünnet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "2021 Söğüt Toplu Sünnet Toyu" etkinliği yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "2021 Söğüt Toplu Sünnet Toyu" etkinliği yapıldı.

Etkinlik, sünnet edilen 22 çocuk için Strombeek Ertuğrul Gazi Cami Derneği, Belçika Hüdai Vakfı, Kayıder Kayı Boyu Osmanlı Derneği, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği ile Söğüt Müftülüğünün katkılarıyla ilçe tören alanında gerçekleştirildi.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, "Amacımız, maddi imkanı yeterli olmayan vatan evlatlarımıza sahip çıkmak, geleceğimiz olan yavrularımıza dini ve milli değerlerimizi aktarmak, din ve vatan adına birlik beraberlik ve kaynaşma sağlamak, onlara sahip çıkmaktır. Yıllar sonra böylesine kıymetli ve anlamlı bir toy programda olmak, sahnesinde yer bulmak bile bizim için şükür sebebidir. Etkinliğimiz geleneksel olarak her yıl devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şerif Saka'nın konserine de yer verilen etkinliğe, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, dernek başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Aytaç Şaşmaz Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söğüt'te toplu sünnet töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:14:10. #1.15#

title