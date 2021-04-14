Söğüt'te jandarmaya 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi
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Söğüt'te jandarmaya 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söğüt'te jandarmaya 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi

.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 'Afet Farkındalık' eğitim verildi.

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.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 'Afet Farkındalık' eğitim verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik AFAD tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığındaki erbaş ve erlere 'Afet Farkındalık' eğitim verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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