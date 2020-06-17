Söğüt'te izinsiz kazı iddiası
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Söğüt'te izinsiz kazı iddiası

Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Söğüt'te izinsiz kazı iddiası
17.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:57

Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Sırhoca köyünde İ.T, İ.K, S.A, ŞA, E.Ö. ve S.K'yi kazma, kürek, demir çubuklar ve çeşitli kazı malzemeleriyle yakaladı.

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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