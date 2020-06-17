Söğüt'te izinsiz kazı iddiası Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Sırhoca köyünde İ.T, İ.K, S.A, ŞA, E.Ö. ve S.K'yi kazma, kürek, demir çubuklar ve çeşitli kazı malzemeleriyle yakaladı.

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA