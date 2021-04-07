Söğüt'te "Gezici Kayıt Terminali" uygulaması

Bilecik'te çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla köylerde hizmet veriliyor.

Bilecik'te çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla köylerde hizmet veriliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında Söğüt ilçesinde çalışmalar yapılıyor.

İlçeye bağlı Yakacık köyüne giden memurlar, sağlık sorunu olan vatandaşların biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini gerçekleştirdi.

Köy Muhtarı Hüseyin Yıldırım, İlçe Nüfus Müdürlüğü personelinin köylerine gelerek, hasta ve yaşlı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda muhtarlıkta kimlik kartı işlemlerini yaptığını ifade ederek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın her zaman yanında. Yaşlı vatandaşlarımızın herhangi bir zorluk yaşamamaları için gerekli hizmetler sağlandı. Muhtarlığa gelemeyen köylülerimizin de evine gidilerek, işlemleri gerçekleştirildi. Görevli personelimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Köylü vatandaşlarda hizmetlerin ayaklarına kadar geldiği için memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan