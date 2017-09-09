Söğüt Şenliklerine Özel Sergi ve Sempozyum
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 736’ncı Söğüt Şenlikleri’ne özel hazırladığı sergi ve sempozyum, Bilecik’in zengin tarihine bir kez daha ışık tuttu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 736'ncı Söğüt Şenlikleri'ne özel hazırladığı sergi ve sempozyum, Bilecik'in zengin tarihine bir kez daha ışık tuttu.
Bu yıl 736'ncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin ilk gününde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde 'Osmanlı Belgelerinde Söğüt ve Ertuğrul Gazi' sergisi ve 'Tarihten Günümüze Kuruluş Coğrafyası Söğüt' sempozyumu düzenlendi. Söğüt Meslek Yüksekokuluna bağlı tarihi Hamidiye Külliyesi içindeki Dar'ül Eytam binasında düzenlenen etkinliklerin açılışını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu birlikte yaptılar. İlk olarak 'Osmanlı Belgelerinde Söğüt ve Ertuğrul Gazi' sergisini gezen davetliler, İstanbul'da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden Söğüt Şenlikleri için özel olarak seçilen 35 tarihi belgeyi ilgiyle incelediler. Davetliler; Ertuğrul Gazi, Hayme Ana ve Şeyh Edebali türbeleri ile ilgili belgeler hakkında Arşiv Uzmanı Ali Toköz'den bilgi aldılar. Sergi açılışı sonrası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Söğüt Şenlikleri'ne özel olarak düzenlenen ve artık gelenekselleşen 'Tarihten Günümüze Kuruluş Coğrafyası Söğüt' sempozyumunun açılışı gerçekleşti. Bilecik ve Söğüt'ün zengin tarihi geçmişine ışık tutan sempozyumda, Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, "Bilecik İlindeki Epigrafik Yüzey Araştırmaları", Yrd. Doç. Dr. Refik Arıkan, "Kurtuluş Coğrafyasının Beylikten Devlete Giden Süreçte Rolü", Haralambos Nikolayidis, "Bilecik Antikçağ Tarihi", Ezgi Demirhan Öztürk, "Pazaryeri'nde Yeni Keşfedilen Bir Kült Alanı", Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, "Kuruluş Döneminde Söğüt ve Çevresinde Kullanılan Demir Ergitme Alanları", Yrd. Doç. Dr. Seda Yılmaz Vurgun, "1944 Sürgününden Sonra Bilecik'e Gelen Ahıska Türklerinde Sosyo-Kültürel Hayat", Yrd. Doç. Dr. Dilara Uslu, "II. Dünya Savaşına Kadar Bilecik Milletvekillerinin Siyasi Faaliyetleri" ve Yrd. Doç. Dr. Sema Göktürk Çetinkaya, "Bilecik Basınından Bir Kesit: Ellili Yıllarda Söğüt" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.
İlgiyle takip edilen sempozyum, konuşmacılara teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK