Söğüt Meslek Yüksekokulunda "Akademik Kurul Toplantısı" yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Zeytin ile akademisyenlerin katıldığı toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci, yapılan ve yapılacak olan akademik çalışmalar değerlendirildi.

Prof. Dr. Beydemir, toplantının ardından yerleşkedeki kıl çadırda öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet