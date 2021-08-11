Söğüt Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu
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Söğüt Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu

Söğüt Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu.

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu.

Konu hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Belediyemizde uzun yıllardır eksikliğini hissettiğimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini belediye binamızın girişine yerleştirdik. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur" dedi. - BİLECİK

Söğüt Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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