Söğüt ağacı dalları geçim kaynağı oldu

07.09.2019 13:55

Bolu'da yaşayan 70 yaşındaki Erdoğan Sönmez, çevreden topladığı söğüt dallarından ördüğü sepetleri satarak geçimini sağlıyor.

Sarıcalar Mahallesi'ndeki tek katlı evde ailesiyle yaşayan Sönmez, çevrede topladığı söğüt dallarından ördüğü sepetleri 15 ila 100 lira arasında satıyor.

Sönmez, vatandaşlardan ilgi gören sepetlerin satışından elde ettiği gelirle evine ekmek götürüyor.

"Sepet içine konulan ürünlerin doğallığını koruyor"

Erdoğan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sepetçiliğe 50 yıl önce başladığını ancak bir süre arar vererek esnaflık yaptığını söyledi.

Sepetçi bir arkadaşının yönlendirmesiyle 2 yıl önce yeniden sepet örmeye başladığını aktaran Sönmez, Bolu'da söğüt dalından sepet yapan başka kimsenin olmadığını dile getirdi.

Sönmez, günümüzde gençlerin bu tür işlerle ilgilenmediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kimse de bu işin nasıl yapıldığını bilmiyor. Yaptığım sepetin doğal bir özelliği var. Söğüt dalından yapıyorum. Sepeti alanlar domates, biber, elma armut gibi doğal ürünleri içine konulabiliyor. Bu sepet ürünlerin doğallığını koruyor. Ürünlerin çürümesini ve kokmasını engeller. Ayrıca gül sepeti, lambalar için avizeler, çamaşır selesi ve süs sepetler de yapıyorum. Yaptığım sepetler dayanıklı oluyor. Ayrıca mis gibi de söğüt kokuyor."

"Bir sepeti 2 saatte yapıyorum"

Sepet yapmayı imkanları el verdiği sürece sürdürmek istediğini belirten Sönmez, "Bir sepeti yaklaşık 2 saatte yapıyorum. Günlük 3-4 sepet yapıyorum malzemesini bulursam. Söğüt dalı bulmak için gittiğim yerlerde yılan ve böceklerle mücadele ediyorum. Bazı ağaçlara da çıkamıyoruz. Kış aylarında ise malzeme bulmakta zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sönmez, sepet örmenin kolay olmadığını anlatarak, "Çalışma sırasında ellerim ve kollarım ağrıyor. Kullandığım bıçaklara dikkat etmem gerekiyor. Her an bir yerimi kesebilirim. Özellikle sepetin orta kısmını çevirmek çok zor. " diye konuştu.

Çok sayıda sipariş aldığını ve talebi karşılamakta zorlandığını aktaran Sönmez, "Özel siparişler için bir gün uğraşıyorum. Genelde sepetleri 15 ila 100 lira arasında satarak geçimimi sağlıyorum." dedi.

Kaynak: AA