Soğuktan üşüyen minik Serçe, Ömer'in avuçlarında ısındı
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Soğuktan üşüyen minik Serçe, Ömer'in avuçlarında ısındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Soğuktan üşüyen minik Serçe, Ömer'in avuçlarında ısındı

Malatya'da soğuktan üşüyen bir Serçe, ısınmak için bir eve konuk oldu.

Malatya'da soğuktan üşüyen bir Serçe, ısınmak için bir eve konuk oldu. Serçe ile ilgilenen çocuk, kuşu ısıttıktan sonra tekrar doğaya bıraktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde soğuktan üşüyen bir Serçe, Yalman ailesinin evinin balkonuna kondu. Sonrasında Ömer Yalman'ın avuçlarına konan minik serçe Ömer'in sıcak ellerinde ısınarak yeniden doğaya uçtu.

12 yaşındaki Ömer Yalman, Serçe kuşunun soğuktan etkilendiğini görünce yardım ettiğini ifade ederek, "Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşıyorum. Havaların soğuk olmasından dolayı, Serce bizim evin balkonuna geldi. Ben de serçeye yem ve su verdim. Üşümüştü. Ellerimle ısıttım. Daha sonra babam ile birlikte balkondan tekrar doğaya bıraktım" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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