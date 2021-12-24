Soğuktan korunmak için girdiği aracın bagajına sıkışan kedi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğuktan korunmak için girdiği aracın bagajına sıkışan kedi kurtarıldı

Soğuktan korunmak için girdiği aracın bagajına sıkışan kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aşırı soğukların etkili olmaya başladığı Erzincan kent merkezinde, gece saatlerinde aracın bagajına girerek sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Aşırı soğukların etkili olmaya başladığı Erzincan kent merkezinde, gece saatlerinde aracın bagajına girerek sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Gece aracından kedi sesi geldiğini fark eden bir vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin aracın bagaj kısmında sıkıştığını fark etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla kediyi kurtararak tekrar doğaya saldı.

"Kontağı çevirmeden önce kaputa vur"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da hayvan severler araç sürücülerine kontağı çevirmeden önce kaputa vur tavsiyesinde bulundu. - ERZİNCAN

Soğuktan korunmak için girdiği aracın bagajına sıkışan kedi kurtarıldı

Soğuktan korunmak için girdiği aracın bagajına sıkışan kedi kurtarıldı

Suriyeli 3 genç yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

Suriyeli 3 genç yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

 Gece yarısı tuvalet kapısı ile pencereyi karıştıran adam apartman boşluğuna düştü

Gece yarısı tuvalet kapısı ile pencereyi karıştıran adam apartman boşluğuna düştü

 Akıllara durgunluk veren olay! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü

Akıllara durgunluk veren olay! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title