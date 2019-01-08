Soğuktan Etkilenen Hayvanlara Yardım Eli

Kahramankazan Belediyesi tarafından sokakta ve doğada yaşayan hayvanlar için kuru mama ve yem bırakılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanların soğuk havada aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakılıyor, hayvanların sağlık durumları kontrol ediliyor.

Veteriner hekim kontrolünde tedavi için Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavileri yapılan bazı hayvanlar ise daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirtti.

Ertürk, "Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara yaklaşan kış öncesi düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA