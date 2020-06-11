Soğuktan etkilenen çeltik alanları yeniden ekiliyor
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Soğuktan etkilenen çeltik alanları yeniden ekiliyor

Türkiye'nin "çeltik ambarı" olarak adlandırılan Edirne ve İpsala Ovası'nda hava şartlarından etkilenen çeltik arazilerinde tekrar ekim yapılıyor.

11.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:22

Türkiye'nin "çeltik ambarı" olarak adlandırılan Edirne ve İpsala Ovası'nda hava şartlarından etkilenen çeltik arazilerinde tekrar ekim yapılıyor.

Üreticiler, "beyaz altın" olarak adlandırdıkları çeltiği yeniden toprakla buluşturmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Hava sıcaklıklarının beklenenden az olması nedeniyle bölgede 25 bin dönüm çeltik arazisi tekrar ekiliyor.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ilk haftasında çeltik ekilecek alanları hazırladıklarını söyledi.

Çeltik tohumunu 5 Mayıs'ta Hıdırellez zamanı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Balcılar, "Atalarımızın, babalarımızın bize söylediği bir cümle vardır, 'Bugün Hıdırellez yarın yaz' derler. Fakat bu yıl yaz bize çok geç geldi. 6 Haziran gibi yaz hissedilmeye başlandı. Çeltik ekildikten sonra ilk etapta 10-12 gün suyun içerisinde duruyor, patlama süresi. Kibrit çöpü kadar olduğunda suyunu çekiyoruz ve toprağın içerisinde kök vermesini bekliyoruz." dedi.

Balcılar, çeltiğin kök vermesi gereken günlerde havanın soğuk geçtiğini dile getirdi.

İpsala'nın 210 bin dönüm ekim yapılan çeltik alanıyla Türkiye'nin "pirinç ambarı" olduğunu vurgulayan Balcılar, "Havalar soğuk gittiği için bazı tohumlar toprağa kökünü yeterince sokamadı. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü dönemlerde çeltik tarlalarında sorunlar yaşandı. Bölgemizde yaklaşık 25 bin dönümlük yer tekrar ekiliyor." diye konuştu.

Balcılar, Türkiye'de 1 milyon 200 bin dönüm yerde çeltik ekimi yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"En büyük pay 500 bin dönümle Edirne il ve ilçelerinde. Bölgedeki üretimde yüksek teknoloji kullanılıyor. Lazer teknolojisinden tutun da ilaçlama metotları, kullanılan sertifikalı tohumlar, her şeyin en iyisi kullanılıyor. Çeltikte dünya ortalamaları 480 kilogramdır, biz burada neredeyse bunun iki katı verim alıyoruz."

"Tohum gerekli patlamayı gerçekleştiremedi"

İpsala Ovası'nda çeltik üretimi yapan Turan Girgin de hava şartları nedeniyle 700 dönüm arazisinde yeniden ekim yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Havaların çeltik tarımı için soğuk geçtiğini anlatan Girgin, şöyle devam etti:

"20 Mayıs itibarıyla ekim yaptık ancak daha düne kadar güneş görmediğimiz zamanlar oldu. Sabah tarlayı kontrol etmeye geldiğimizde ve elimizi suya soktuğumuzda parmağımızın ucunun donduğunu, üşüdüğünü hissettik. Dolayısıyla tohum gerekli patlamayı gerçekleştiremedi. Soğuktan etkilendi. Tohum cücüklemeyi yapamadığından arazimizde aynalar açıldı. Tekrar ekim yapmasaydık hasatta ürün alamazdık. Bu bir zarardır ancak Türk çiftçisi olarak ülkemiz ve insanlarımız için üretmeye devam ediyoruz."

İpsala Ovası'nda çeltik üretimi yapan Beyti Yaratılmış ise haziranın ilk haftasından sonra tekrar çeltik ekimi yaptıklarını belirterek, "Çok emek harcıyoruz. Çeltiği bir bebek gibi yetiştiriyoruz. İlk ekimimiz çıkmadı üzüldük ama üretime devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde çeltik üretimi yapan Önder Çapkın ise 580 dönüm çeltik arazisinin 100 dönümünü tekrar ektiğini dile getirdi.

Soğuktan etkilenen çeltik alanları yeniden ekiliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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