Soğuktan Donmak Üzere Buldu Şimdi Yanından Ayıramıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki marangoz ve ahşap ustası İrfan Manaz iş yerinin önünde gördüğü ve sahiplendiği kedisiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

Marangoz ve ahşap ustası Manaz, bir kış sabahı donmak üzere iş yerinin önünde gördüğü ve sahiplendiği sokak kedisini sanayi sitesinde, marangoz ve ahşap atölyesinde beslemeye başladı.

Kediye iş yerinde bakmaya başlayan usta, kısa sürede kendisine alışan ve peşinden hiç ayrılmayan kediye "Boncuk" ismini verdi. Manaz, iş yerini açar açmaz kendisini karşılayan kedisi için ateş yakıp yiyecek veriyor. "Boncuk" gün boyunca Manaz'ın tezgahında gezerek yanından ayrılmıyor.

Kedi ile dostluğunun geçen aylarda iş yerini açmaya giderken başladığını ifade eden Manaz, kediyi kapının yanında soğuktan donmak üzereyken bulduğunu söyledi.



"Boncuk" adını verdiği kediyle bir aile olduklarını onu iş yerinde çalışırken hiçbir şekilde yanından ayırmadığını belirten Manaz, atölyesinin ayrı bir bölümünde ahşaptan bir yemek masası yaptığını kaydetti.

Manaz, şöyle konuştu:

"Bir gün sabahleyin, baktım ki adını boncuk koyduğumuz arkadaşımızla tanıştık kapıda. Soğuktu ve kar vardı yerde. Kedi titriyordu. Sığınmıştı kapıya. Onu içeri getirdik. Ekmeğini verdik. Aşını verdik. Ateş yaktık ısıttık onu. Onunla beraber burada kaldık. O günden sonra dükkandan ayrılmadı."

Sabah dükkana geldiğinde kendisini hemen kapıda karşıladığını belirten Manaz, "Boncuk"u atölyede görmediği zaman da bir elamanın çalışmadığı hissine kapıldığını belirtti.

Evden getirdiği yemekleri kedisiyle paylaştığını anlatan Manaz "Biz ne yersek oda aynısını yiyor. Yemeğimizi onunla paylaşıyoruz. Biz buraya geldiğimizde onu görmediğimiz zaman nerede olduğuna bakıyoruz. Sanki burada çalışan bir elemanımız yok bir elemanım eksikliğimiz var gibi." diye konuştu

Kaynak: AA