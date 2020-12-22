Soğukta üşüyen sokak kedisi denetim yapan polis ekibine sığındı
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Soğukta üşüyen sokak kedisi denetim yapan polis ekibine sığındı

22.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:28
Soğukta üşüyen sokak kedisi denetim yapan polis ekibine sığındı

Edirne'de soğuktan üşüyen kedi, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekiplerine sığındı.

Edirne'de soğuktan üşüyen kedi, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekiplerine sığındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte soğuktan üşüyen bir sokak kedisi Talatpaşa Caddesi'ndeki kavşakta denetim yapan trafik polisi aracının üzerine çıktı. Kediyi seven ekipler kediyi besledi. Polislerin şefkati denetim için durdurulan vatandaşların da takdirini topladı.

Kedi polis ekipleri kuralları ihlal eden bir araca ceza uygularken de aracın üzerinden ayrılmadı.

Karnı doyan kedi bir süre sonra gözden kayboldu.

Denetimler sırasında belgelerinde eksiklik bulunan bir sürücüye 5 bin 670 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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