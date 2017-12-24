Soğukta Üşüyen Köpeğe Zabıta Yardımcı Oldu

Bilecik'te, yağıştan tüyleri ıslanan ve soğuk havada üşüyen köpeğe belediye zabıta ekibi sahip çıktı.



Kent merkezinde kontrol görevini sürdüren zabıta ekibi, yağış nedeniyle tüyleri ıslanmış ve soğuk havadan etkilenen bir sokak köpeğini görünce, belediye otobüsü kulanıcılarının iklim şartlarından etkilenmeden konforlu bir ortamda bekleme yapmaları için hizmete sunulan "6K Akıllı Durak"ın içerisine aldı.



Köpeğin ıslanmış tüylerini havluyla kurutarak, burada bir süre ısınmasını sağlayan zabıta, köpeği daha sonra Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti.