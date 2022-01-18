Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü

Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Ali Dağı Mesire alanında-3 derece soğukta kalan yavru köpekler jandarma ekiplerince alınarak barınağa teslim edildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ali Dağı Mesire alanında-3 derece soğukta kalan yavru köpekler jandarma ekiplerince alınarak barınağa teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ali Dağı Mesire alanında devriye görevi yaptıkları esnada 6 yavru köpekle karşılaştı. Hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesi sonucu aç, halsiz ve üşüyen yavru köpekler jandarma ekiplerince tek tek alınarak ekip aracına bindirildi. Araca alınan yavru köpekler daha sonra Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yavru köpeklerin daha sonra hayvan barınağına alınacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Toros Dağları, Adıyaman, Jandarma, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title